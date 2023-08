Schulkinder in Steffisburg – Gemeinde nimmt neuen Anlauf für die Ferien­betreuung Der Gemeinderat soll prüfen, wie Steffisburg Schulkinder während der Ferien betreuen könnte. Andere Gemeinden kennen solche Angebote schon lange. Marco Zysset

Werden – wie auf diesem Bild aus Langnau – bald auch in Steffisburg Schulkinder während der Ferien von der Gemeinde betreut? Foto: Christian Pfander

Ferienbetreuung für Schulkinder: Neu ist das Thema in Steffisburg nicht. Aber auch nicht aktuell. Die Gemeinde hat in den Zehnerjahren verschiedene Anläufe und Versuche mit Angeboten zur Betreuung von Schulkindern in den Schulferien gemacht. So richtig flügge geworden ist jedoch keines der Angebote. Zu tiefe Nachfrage oder zu hohe Kosten machten ihnen den Garaus. Doch jetzt nimmt die Gemeinde einen neuen Anlauf: Die Fraktion von GLP und Die Mitte Zulg hat im April im Grossen Gemeinderat (GGR) ein Postulat eingereicht. Ihre Forderung: Der Gemeinderat soll prüfen, ob wieder ein Ferien­betreuungs­angebot eingeführt werden könnte.