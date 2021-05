Zu Fuss sicher unterwegs – Schulkinder helfen der Gemeinde Köniz beim Bauprojekt In Niederscherli analysiert die 3. und 4. Klasse ihren Schulweg – und hilft so mit, Fuss- und Velowege sicherer zu machen. Mara Traffelet

Micah und Natalie überqueren zusammen die Strasse. Foto: Manuel Zingg

Die viel befahrene Schwarzenburgstrasse schlängelt sich von Bern bis zur Grenze vom Kanton Freiburg. Auf der Hauptstrasse durchqueren die Autos kleinere und grössere Gemeinden. So auch Niederscherli in der Gemeinde Köniz. Autofahrerinnen und Autofahrer durchqueren das Dorf mit 50 Kilometern pro Stunde. Gleich beim Dorfzentrum, nach einer rechtwinkligen Kurve, stehen Natalie und Micah in gelben Leuchtwesten vor dem Zebrastreifen. Sie spüren den Luftzug der vorbeischiessenden Autos.

Die beiden Kinder aus der 3. und 4. Klasse analysieren gerade, wie gefährlich die Überquerung der Strasse ist. Zusammen mit ihren Klassenkameradinnen und -kameraden wurden sie am Morgen von Pascal Regli instruiert.