Situation nicht regelkonform – Schulheim Schloss Erlach soll saniert werden Das Schulheim im Schloss Erlach am Bielersee muss umgebaut und saniert werden. Dafür hat die Berner Regierung knapp 900’000 Franken bewilligt.

Das Schulheim im Schloss Erlach am Bielersee. Foto: Enrique Muñoz García

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat einen Kredit von 895'000 Franken für Umbauarbeiten im Schulheim Schloss Erlach bewilligt. Es sollen mehr Kinderzimmer und geschlechtergetrennte Sanitärräume entstehen.

Die aktuelle Situation entspricht nicht den geltenden Richtlinien, wie die bernische Baudirektion am Donnerstag mitteilte. Ein Umbau sei daher unumgänglich, auch wenn das Schulheim Schloss Erlach, wie andere kantonale Schulheime, in den kommenden Jahren aus der Kantonsverwaltung ausgegliedert werde. Im Schulheim werden normalbegabte, aber auch lernbeeinträchtige Kinder und Jugendliche im Schulalter, welche sich in kritischen Lebenssituationen befinden, unterrichtet.

sda/tag