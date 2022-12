Gemeindeversammlung Hofstetten – Schulhaussanierung kann vorangetrieben werden Alle Sachgeschäfte sind von den Stimmberechtigten einstimmig genehmigt worden. Somit kann auch das Schulhaus auf Vordermann gebracht werden. Hans Urfer

Die Sanierungsarbeiten am Schulhaus in Hofstetten können beginnen. Die Gemeindeversammlung hat den Kredit bewilligt. Foto: Archiv BOM / Hans Urfer

Seit nun klar ist, dass die Schule bhs per 31. Juli 2023 aufgelöst wird und im Mai auch Hofstetten dem Zusammenschluss per 1. August 2023 zu einer gemeinsamen Schulgemeinde mit Brienz, Brienzwiler, Schwanden und Oberried zugestimmt hatten, kann die Sanierung des Schulhauses in Hofstetten vorangetrieben werden.