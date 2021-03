Parlament von Muri stellt Weiche – Schulhauskredit bewilligt – trotz Campus-Idee Das Parlament von Muri will, dass die Schulanlage Melchenbühl saniert wird. Es setzt die Planung in Gang. Stephan Künzi

Das Schulhaus Melchenbühl ist eins von mehreren Schulhäusern in Muri, das veraltet ist und erneuert werden muss.Foto: Raphael Moser Foto: Raphael Moser

Wäre es nicht besser, auf die Sanierung der heutigen Schulhäuser in Muri zu verzichten und voll auf einen zentralen neuen Campus auf der Schürmatt zu setzen? Stephan Lack, freisinniger Gemeinderat und zuständig für die Bildung, warf die Frage vor Monatsfrist auf.

Er tat dies mit Blick darauf, dass die Gemeinde in absehbarer Zeit über 80 Millionen Franken in die Schulliegenschaften stecken muss. Bei diesen «riesigen Summen» müsse man sich «schon gut überlegen, was man damit machen will», führte er in dieser Zeitung aus.

Am Dienstagabend stellte das Parlament eine wichtige Weiche in diesem Bereich. Zur Diskussion stand ein Kredit von knapp 650’000 Franken, mit dem die Sanierung der Schulanlage Melchenbühl geplant werden soll.