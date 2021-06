Urnenabstimmung Lauterbrunnen – Schulhaus soll saniert, Strasse verbreitert und Schnee übersommert werden Vier Kredite, ein Wohnungsverkauf, ein Reglement, eine Überbauungsordnung und die Rechnung – die Lauterbrunnerinnen und Lauterbrunner befinden an der Urne über eine breite Palette von Geschäften. Samuel Günter

Das Lauterbrunner Schulhaus Hohsteg ist schon fast 50-jährig. Es stehen Sanierungsarbeiten an. Foto: Archiv

Das Schulhaus Hohsteg ist in die Jahre gekommen. Beim 1972 fertiggestellten Bau stehen verschiedene Sanierungsarbeiten an. So müssen die Duschen und die Kalt- und Warmwasserinstallationen überholt und die Heizung angepasst werden. Kosten: 135’000 Franken.

«Seit Jahren ist bekannt, dass zu wenig Warmwasser zum Duschen vorhanden ist, dieses nicht heiss genug ist und es sehr lange dauert, bis heisses Wasser aus den Duschen strömt», schreibt der Gemeinderat in der Abstimmungsbotschaft. Das fehlende Warmwasser berge die Gefahr, dass sich ungesunde Legionellen bildeten. Der Boiler sei noch nie ersetzt worden und somit schon fast 50 Jahre alt.