Abstimmung in Unterseen – Schulhaus soll für 10 Millionen saniert werden 46 Jahre lang kam das Unterstufenschulhaus ohne grössere Sanierungen aus. Nun müsse aber etwas getan werden, findet der Gemeinderat und legt den Stimmbürgern ein 10-Millionen-Franken-Projekt vor. Samuel Günter

Das Unterstufenschulhaus in Unterseen soll saniert werden. Über den Kredit von 9,95 Millionen Franken wird am 29. November abgestimmt. Foto: Bruno Petroni

In Unterseen wird am 29. November über ingesamt fast 12 Millionen Franken abgestimmt. Zwei Vorlagen kommen an die Urne: die Sanierung des Unterstufenschulhauses, die mit 9,95 Millionen zu Buche schlägt, und die Umnutzung der Sanitätshilfsstelle in ein Parking (2 Millionen).

Das Unterstufenschulhaus wurde 1974 gebaut. Seither seien keine grösseren Sanierungen oder Investitionen getätigt worden, wie der Gemeinderat in der Botschaft festhält. Das spreche zwar für «die gute Bausubstanz», aber es bestehe Sanierungsbedarf – etwa bei Gebäudetechnik und -hülle mit Fassade, Fenstern und Dach und insbesondere der Wärmedämmung.