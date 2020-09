Mehrkosten wegen Asbest – Schulhaus Mengestorf wird für 4,5 Millionen saniert Das Könizer Parlament hat dem Umbau des schadstoffbelasteten Schulhauses Mengestorf zugestimmt - allerdings zähneknirschend. Christoph Albrecht

Das Schulhaus Mengestorf im ländlichen Gemeindeteil von Köniz wird saniert. Bild: PD

Geht es im Könizer Parlament um Schulhäuser, ist eine hitzige Debatte in der Regel vorprogrammiert. Hier eine Sanierung, da ein Neubau: Die vielen Schulhaus-Bauprojekte drängen sich in der stark wachsenden Gemeinde auf, sie verschlingen aber auch einiges an Geld.