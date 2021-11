Sanieren oder neu bauen – Schulhaus ist in die Jahre gekommen Das Schulgebäude in Kirchdorf muss erneuert werden. In welchem Umfang, wird sich zeigen. Johannes Reichen

Das Schulhaus in Kirchdorf – mit dem Gemeindewappen – ist in die Jahre gekommen. Foto: Susanne Keller

Das Schulhaus in Kirchdorf ist fast 50 Jahre alt. Nun ist es stark sanierungsbedürftig, auch die Kapazität ist ausgereizt. Deshalb muss es erneuert werden. Am Donnerstag genehmigte die Gemeindeversammlung einen Kredit von 350’000 Franken für einen Architekturwettbewerb. Das Siegerprojekt soll der Bevölkerung in einem Jahr vorgelegt werden.

Noch offen ist, ob das Schulhaus saniert oder neu gebaut wird. Zwar wurde das Geschäft der Gemeindeversammlung als «Ersatzneubau» vorgelegt. «Aber vielleicht kommt jemand mit einer kreativen Ausbauvariante», sagt Gemeindepräsident Samuel Moser (Forum). Das werde sich nun im Wettbewerb zeigen.

Für die reine Sanierung des Schulhauses, der Turnhalle und der Aussenanlage rechnet der Gemeinderat mit 3,9 Millionen Franken, wovon 1,1 Millionen Franken auf die Turnhalle fallen. Für den Schulhausneubau werden die Kosten auf 8,1 Millionen Franken geschätzt. Hier kämen die Sanierungskosten für die Turnhalle noch obendrauf. Die Kindergärten bleiben unverändert.

Geplant ist, dass die erneuerte Anlage in vier Jahren in Betrieb genommen werden kann. Spätestens auf diesen Zeitpunkt hin zieht der Gemeinderat eine Steuererhöhung in Betracht.

