Unter- und Mittelstufe Zollbrück – Schulhaus Ebnit schliesst früher als geplant Ursprünglich hätte der Unterricht erst 2023 nicht mehr im Schulhaus Ebnit stattfinden sollen. Nun ist es schon im nächsten Sommer so weit. Regina Schneeberger

Ab Sommer 2021 ist im Schulhaus Ebnit der Unterricht definitiv aus. Symbolbild: Getty Images

Das Schulhaus Ebnit bei Zollbrück geht bereits im Sommer 2021 zu, wie die Gemeinde Lauperswil in einer Mitteilung schreibt. Eigentlich hätte es erst dann schliessen sollen, wenn sich in Zollbrück in Sachen Schulraum ohnehin einiges verändert: Voraussichtlich 2023 wird das neue Oberstufenzentrum in Betrieb genommen. Doch nun konnte man wegen der sinkenden Schülerzahlen nicht mehr warten. «Weil wir unter dem Überprüfungsbereich des Kantons liegen, wurden uns immer wie mehr Lektionen gestrichen», sagt Gemeinderätin Barbara Grosjean. Irgendwann hätte dann auch die Unterrichtsqualität darunter gelitten, hält sie fest.