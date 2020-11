Abstimmung in Saanen – Schulerweiterung Rütti klar gescheitert Der zunehmende Widerstand gegen das Projekt zeitigte Erfolg: Der Investitionskredit von 30,8 Millionen Franken für die Erweiterung der Schulanlage Rütti in Gstaad wurde an der Urne mit 1509 Nein zu 566 Ja oder 72,7 Prozent klar abgelehnt. Svend Peternell UPDATE FOLGT

Die Erweiterung des Rütti-Schulhauses in Gstaad kann nicht realisiert werden. Foto: Svend Peternell

«Grosse Freude und Erleichterung»: So äusserte sich Judith Allenbach als Vizepräsidentin im Namen des Vereins Bäuertschule Turbach-Bissen kurz nach Bekanntgabe des Resultats. Die Erweiterung der Schulanlage Rütti in Gstaad für 30,8 Millionen war an der zweiten Saaner Abstimmung nach dem 27. September mit 1509 Nein zu 566 Ja oder 72,7 Prozent klar gescheitert. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 52,03 Prozent.

«Wir sehen den Entscheid der Bevölkerung als klaren Appell an den Gemeinderat, die Bedürfnisse der Bevölkerung und insbesondere der Bevölkerung in den Bäuerten im Schulwesen wieder wahr- und ernst zu nehmen», so der Verein Bäuertschule Turbach-Bissen in seiner Stellungnahme. Erst unlängst hatte der Gemeinderat trotz einer Petition des Vereins mit 1166 Unterschriften daran festgehalten, die Oberstufe Turbach an der dortigen Gesamtschule zu schliessen und ins Schulzentrum Ebnit nach Gstaad zu verlegen.

«Es gibt Handlungsbedarf»

Die Ablehnung des Baukredits erlaube es dem neuen Gemeinderat nun, die dezentrale Schulstruktur mit Bäuertschulen in einem Reglement klar zu regeln, ehe man sich einem neuen Projekt in der Rütti widmet, hält der Verein Bäuertschule Turbach-Bissen weiter fest. Klar sei hingegen, «dass es in der Rütti Handlungsbedarf gibt und dieser auch zeitnah angegangen werden muss».

Weiter meint der Verein Bäuertschule Turbach-Bissen, die Stimmbevölkerung habe sich wohl nicht grundsätzlich gegen ein Projekt in der Rütti ausgesprochen. «Vielmehr gilt es aber vorher die dezentralen Schulstrukturen mit einem Reglement zu schützen und womöglich bei einem neuen Projekt in der Rütti mit einer etwas kleineren Kelle anzurichten.»

Auch Nachkredit für Les Arts abgelehnt Infos einblenden Abgelehnt wurde an der zweiten Saaner Urnen-Abstimmung mit 1129 zu 823 auch der Nachkredit von 294’881 Franken für den Planungskredit der Überbauungsordnung Nr. 79 «Les Arts/Ried». Alle weiteren Geschäfte wurden angenommen: Investitionskredit von 1,1 Millionen für das Lehnenviadukt Palacestrasse Gstaad; Investitionskredit von 2 Mio. für den Neubau Dorfrüttibrücke Öy; Investitionskredit von 2,26 Mio. für die Sanierung des Entwässerungsnetzes Riedhubel, Gstaad; Kredit von 2,895 Mio. für den Erwerb der Turnierrechte von Swiss Tennis; Budget 2021 mit einem Fehlbetrag von 2,555 Mio. Franken im allgemeinen Haushalt bei unveränderten Steueranlagen (1,3 Einheiten, Liegenschaftssteuer 1,0 Promille).

Die Stimmbeteiligung lag je nach Geschäft bei zwischen 49,65 und 52,03 Prozent. (sp)

An «hohen Kosten» gescheitert

Saanens Gemeindepräsident Toni von Grünigen sah den Hauptgrund für die Ablehnung der neuen Schulanlage Rütti «in den hohen Kosten». Er ist nicht der Meinung, dass der Gemeinderat am Stimmbürger vorbeigeplant habe. Der dem Stimmvolk vorgelegte Planungskredit von 1,72 und später 1,86 Millionen Franken sei damals klar gutgeheissen worden. Dabei sei es um ein Projekt in der Höhe von 25 Millionen Franken plus/minus 5 Prozent gegangen.

So soll das neue Schulhaus Rütti in Gstaad mal aussehen: Der Neubau der Turnhalle soll zur Hälfte in das Terrain eingelassen werden, damit die Basisstufe im Obergeschoss rückwärtig ebenerdigen Zugang zu einem Garten bekommt. Visualisierung: PD

In dieser Form werde die Schulanlage nicht realisiert, hielt Toni von Grünigen fest. Grundsätzlich müsse man sich überlegen, wie es weiter geht. «Das ist dann die Aufgabe des neuen Gemeinderates, das zu analysieren.»