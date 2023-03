Schulraumplanung Heimberg – Schulerweiterung nimmt wichtige Hürde Die Planung für mehr Schulraum ist einen Schritt weiter. Deutlich hiess der Souverän die Revision des Zonenplans Schulanlage Untere Au für einen Neubau gut. Stefan Kammermann

Luftbild der Schulanlage Untere Au mit dem Neubautrakt inklusive Tagesschule am rechten Bildrand und der Turnhalle plus allfällige Landreserve oben links. Foto: Roger Stalder

Es stand nur ein gewichtiges Traktandum auf der Liste der ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Heimberg. Doch das mobilisierte die Heimbergerinnen und Heimberger. Mit 178 Bürgern (3,57 Prozent der Stimmberechtigten) wollten am Dienstagabend so viele Leute über die Schulzukunft des Töpferdorfes mitreden wie schon lange nicht mehr. Doch wirklich zu diskutieren gab es an der Versammlung trotz Grossaufmarsch nicht viel. Die Meinungen waren gemacht.