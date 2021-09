Wirtschaftsschule Thun – Schulen spannen zusammen Die Wirtschaftsschule Thun und WKS KV Bildung Bern rücken im Bereich Weiterbildung enger zusammen.

Die Wirtschaftsschule Thun und die WKS KV Bildung Bern fusionieren im Bereich Weiterbildung. Foto: PD

Die Wirtschaftsschule Thun (WST) und die WKS KV Bildung Bern sind bereits seit fünf Jahren enge Partner im Bereich Weiterbildung. «In den vergangenen Jahren hat sich die Zusammenarbeit stetig intensiviert, mittlerweile werden fünf Lehrgänge gemeinsam angeboten», schreiben die Schulen in einer gemeinsamen Mitteilung.

Nun haben die Bildungsunternehmen beschlossen, ihre Weiterbildungsabteilungen per 1. Januar 2022 zusammenzuschliessen. «Durch eine Bündelung unserer Kräfte werden wir den Markt im Raum Bern, Berner Oberland und Oberwallis gezielter bearbeiten und unsere Marktposition stärken können», lässt sich Daniel Gobeli, Rektor der Wirtschaftsschule Thun, im Communiqué zitieren.

Mit dem Zusammenschluss der Weiterbildungsabteilungen wird gemäss Mitteilung ein gemeinsames organisatorisches Dach geschaffen, «das die konsequente Nutzung von Synergien und Optimierung von Ressourcen ermöglicht».

Zusammenarbeit im Hintergrund

Die WKS KV Bildung Bern und die WST werden weiterhin unter den bestehenden, eigenen Marken auftreten. Auch die Schulstandorte bleiben erhalten. Die Effizienzsteigerung erfolge deshalb primär im Hintergrund «durch eine Standardisierung von Prozessen, beispielsweise, indem Administration, Marketing oder Finanzen neu gemeinsam geführt werden».

Das Weiterbildungsangebot werde künftig zentral konzipiert, jedoch regional ausgerollt, um so den spezifischen regionalen Bedürfnissen Rechnung tragen zu können. «Uns ist wichtig, dass unsere Kundinnen und Kunden weiterhin eine enge Betreuung vor Ort erfahren. Es wird an den jeweiligen Standorten auch weiterhin eigenständige Weiterbildungsangebote geben», wird Stefan Zbinden, Leiter Weiterbildung WST, in der Mitteilung zitiert.

PD

