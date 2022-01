Wegen Corona-skeptischer Ärzte – Schule lässt Maskenatteste nicht mehr gelten Die Schule in Wangen greift durch: Wer sein Kind von der Maskenpflicht befreien möchte und das Attest bei einem bestimmten Arzt holt, läuft ins Leere. Stephan Künzi

Streitobjekt Maske: Dass in den Schulen nun auch die Kleinen Mund und Nase bedecken müssen, sorgt für hitzige Diskussionen. Foto: Keystone

Roland Amstutz, Fürsprecher bei Bildung Bern, findet den Schritt mutig. Und gibt offen zu erkennen, wie sehr er es aus juristischer Sicht begrüsst, dass eine Schule so handelt.

Über das Wochenende hat die Schulleitung von Wangen klargemacht, dass sie nicht mehr alle ärztlichen Zeugnisse vorbehaltlos akzeptiert. «Ab Montag (…) können wir insbesondere die Atteste von Dr. Roland Gisiger nicht mehr zur Befreiung der Maskentragpflicht akzeptieren», heisst es in einem Brief an die Eltern im Oberaargauer Aarestädtli.

Ab sofort verlieren einige Maskenatteste ihre Gültigkeit: Die entscheidende Passage aus dem Brief der Schulleitung von Wangen. Foto: PD

Wangen sei kein Einzelfall, stellt Roland Amstutz mit Blick auf seine Tätigkeit beim Berufsverband der Lehrerinnen und Lehrer fest. Auch im Raum Thun seien Atteste desselben Arztes aufgetaucht, dazu auch solche eines anonym agierenden Berufskollegen. Die Rede sei von rund 40 Stück – in Wangen wurden in der gleichen Woche fünf bis zehn dieser Schreiben gezählt.