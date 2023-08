Schule in Kirchdorf – Das Schulhaus wird doch nicht abgerissen Die Schulanlage in Kirchdorf wird saniert und erweitert. Ein Neubau ist kein Thema mehr. Johannes Reichen

So sollen das sanierte Schulhaus und der Erweiterungsbau aussehen. Visualisierung: zvg

Das Schulhaus Zelg in Kirchdorf ist 50-jährig und sanierungsbedürftig. «Es entspricht nicht mehr den heutigen Normen», sagt Gemeinderat Marco Lehmann (Forum). Auch platze es aus allen Nähten – die Bibliothek musste ausgelagert werden, die Tagesschule bräuchte auch mehr Platz. Die Vorgaben des Lehrplans 21 könnten auch nicht erfüllt werden, mangle es doch an Gruppenräumen. Knapp 150 Kinder aus den Gemeinden Kirchdorf und Gerzensee werden in der Schulanlage Zelg unterrichtet.

Deshalb soll nun das Schulhaus saniert und erweitert werden. Nach einer öffentlichen Ausschreibung hat sich der Gemeinderat aus 14 Bewerbungen für ein Projekt des Thuner Architekturbüros Brügger entschieden. Es sieht einen Anbau an das bestehende Schulhaus vor, das Dach soll angehoben werden. «Das bestehende Gebäude wird damit respektvoll weiterentwickelt», schreibt der Gemeinderat. Das Projekt beihnaltet auch eine Sanierung der Turnhalle, zudem soll der Aussenraum aufgefrischt werden.

Doch kein Neubau

Dem Gemeinderat schwebte ursprünglich ein Neubau vor. Doch das wurde bereits an einer Gemeindeversammlung vor knapp zwei Jahren kritisch beurteilt. Beim Wettbewerb gingen nun keine solchen Vorschläge ein. «Das Thema graue Energie wird immer wichtiger», sagt Lehmann. «Es ist gut, wenn man auf bestehenden Strukturen aufbauen kann.»

So stellen sich die Planerinnen und Planer den neuen Mehrzweckraum vor. Visualisierung: zvg

Eine Erweiterung ist auch günstiger als ein Neubau, selbst wenn die einst genannten 3,9 Millionen Franken für Schulhaus, Turnhalle und Aussenraum längst überholt sind. Nun wird mit 7,6 Millionen Franken allein für die Bausubstanz gerechnet, ohne Provisorien und Innenausbau. Zudem stammt diese Zahl noch vom Frühling 2022. Es wird also mit Sicherheit noch teurer.

Die Gemeindeversammlung wird voraussichtlich im nächsten Frühling über den Baukredit entscheiden. Im Idealfall soll die erneuerte Schulanlage im Sommer 2026 eingeweiht werden.

Gesprächsstoff – der Podcast von Berner Zeitung und « Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Johannes Reichen ist Journalist und arbeitet bei der Regionalredaktion. Er schreibt über Menschen, Politik und Gerichtsfälle. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.