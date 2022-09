Basisstufe in Mürren – Schule feiert Wiedereröffnung Seit Beginn des Schuljahres herrscht im Schulhaus Mürren wieder richtig Leben: 19 Kindergarten- und Schulkinder besuchen die wiedereröffnete Basisstufe. Das wird nun gefeiert.

Im Schulhaus Mürren gehen seit Anfang Schuljahr wieder Schul- und Kindergartenkinder ein und aus. Foto: BOM

Seit Beginn des Schuljahres besuchen die jüngsten Kinder aus Mürren und Gimmelwald die wiedereröffnete Basisstufe in Mürren. Insgesamt 19 Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren werden im Bergdorf unterrichtet. Während die Kleinsten aus Mürren wieder in ihrem eigenen Dorf zur Schule können, sind auch die Kinder aus Gimmelwald nur noch fünf Minuten Bahnfahrt entfernt.

Von den 19 Kindern sind sieben ukrainischer Herkunft. Eine ukrainische Lehrkraft unterstützt die Lehrerinnen der Schule Lauterbrunnental beim Unterrichten. «Die Wiedereröffnung der Basisstufe in Mürren hat uns die Möglichkeit gegeben, diese Kinder relativ problemlos in den regulären Volksschulbetrieb aufzunehmen», wird Schulleiter Rolf Possel in einer Mitteilung der Gemeinde Lauterbrunnen zitiert.

Die Wiedereröffnung der Basisstufe feiert die Schule Lauterbrunnental gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern und den Eltern mit einem Fest am kommenden Donnerstag, 22. September, von 10 bis 14 Uhr. Zu den Feierlichkeiten ist die gesamte Bevölkerung von Mürren und Gimmelwald eingeladen.

Drei Jahre ohne Schule

Der Wiedereröffnung vorangegangen waren politische Diskussionen. Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen hatte der Gemeinderat Ende 2018 entschieden, den Schulstandort Mürren per Sommer 2019 zu schliessen. Das Schulhaus Mürren wurde danach nur noch durch die Spielgruppen sowie externe Anbieter genutzt.

Als sich abzeichnete, dass sich die Schülerzahlen doch positiv entwickeln, setzte sich eine Interessengemeinschaft dafür ein, dass der Gemeinderat die Wiedereröffnung prüft. «Es ist äusserst erfreulich, dass dieses Kapitel ein so versöhnliches Ende gefunden hat», wird die zuständige Gemeinderätin Katharina Romang im Communiqué zitiert.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.