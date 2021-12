Urteil im Messerstecher-Fall in Biel – Schuldunfähig – aber therapierbar Der Messerstecher, der 2019 durch die Bieler Innenstadt floh, muss in die Psychiatrie. Das bestätigt das Berner Obergericht. Hannah Frei

Am Berner Obergericht wurde das erstinstanzliche Urteil im Fall des Bieler Messerstechers am Freitag weitgehend bestätigt. Foto: Matthias Spicher

Bestraft wird der Mann nicht. Da sind sich das Berner Obergericht und das Regionalgericht Berner Jura-Seeland einig. Beide erklären ihn, der im November 2019 in der Migros Madretsch in Biel einen Senior fast tötete und danach in den Manor floh, in allen Punkten für schuldunfähig.

Und beide halten den Mann für gefährlich. Die Rückfallgefahr sei gross, sagte Oberrichter Roger Zuber am Freitag bei der Urteilsverkündung. Deshalb hat auch das Obergericht eine stationäre Therapie in einer psychiatrischen Klinik angeordnet.

Genau genommen war der heute 55-Jährige nie angeklagt. Es wurde lediglich ein Antrag für eine Therapie gestellt. Dies, obwohl unumstritten ist, dass er zahlreiche Taten begangen hat: versuchte vorsätzliche Tötung, Tätlichkeiten, Drohungen, versuchte Nötigung und Beschimpfung.