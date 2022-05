Vor der Generalversammlung – Schuldenberg beim FC Thun wächst Das Geschäftsjahr des FC Thun schliesst wie erwartet mit einem saftigen Minus. Es beträgt 1,82 Millionen Franken. Damit drückt der Schuldenberg immer schwerer. Roger Probst

Den FC Thun drückt eine hohe Schuldenlast. Foto: Christoph Gerber

«Wirtschaftlich war das Jahr 2021 historisch wohl eines der schwierigsten für die FC Thun AG», schreibt Präsident Andres Gerber in seinem Jahresbericht zuhanden der Aktionäre. Sie haben am kommenden Donnerstag, 19. Mai, an der Generalversammlung die Jahresrechnung zu genehmigen. Sie schliesst unerfreulich, und zwar mit einem Minus von 1,82 Millionen Franken. Dies hat der FCT-Präsident dieser Zeitung jüngst bereits verraten. Die Schulden betragen per Ende 2021 knapp 2,8 Millionen Franken.