Gemeindeversammlung in Uttigen – Schulausbau wurde glatt bewilligt Die Gemeindeversammlung spricht fast einhellig 3,6 Millionen Franken für den Ausbau. Zu reden geben Elterntaxi und Armeelastwagen auf Abwegen. Andreas Tschopp

Das Schulhaus in Uttigen soll ausgebaut werden. Foto: Andreas Tschopp

56 Stimmberechtigte fanden sich am Mittwoch in Uttigen zur Gemeindeversammlung ein. Die fand zum ersten Mal im frisch renovierten Mehrzweckgebäude statt, das seit dem Sommer in Betrieb ist. Damit wurde der erste Teil der 2019 beschlossenen Immobilienstrategie in der Gemeinde umgesetzt. Der zweite Teil stand nun mit der Sanierung und Aufstockung des Schulhauses am Auweg an. 3,6 Millionen Franken wurden dafür dem Souverän beantragt.

Der für den Bau verantwortliche Gemeinderat Markus Schertenleib stellte das Projekt vor. Es sieht neben der Sanierung des 1970 erbauten Schulgebäudes den Einbau eines dritten Kindergartens im Erdgeschoss vor, der seit diesem Schuljahr am Riedweg geführt wird. Dies vorübergehend bis Ende des Schuljahres 2022/23. Denn zum Start des Schuljahrs 2023/24 soll der Schulausbau abgeschlossen sein.