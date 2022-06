Gemeindeversammlung Thierachern – Schulausbau in der Kandermatte wird projektiert Der Souverän bewilligt Kredite zur Projektierung des Ausbaus der Schulanlage Kandermatte und für den Umbau der Zivilschutzanlage nebenan. Andreas Tschopp

Vorerst stehen noch die Profile für den Containerbau auf dem Pausenplatz. Doch schon bald soll die Schulanlage Kandermatte richtig ausgebaut werden. Foto: Andreas Tschopp

«Wir können kein neues Schulhaus bauen, doch es muss etwas gehen in der Kandermatte», betonte Gemeinderat und Bauvorsteher Andreas Berger an der Gemeindeversammlung in Thierachern. Dazu fanden sich am Montagabend 50 der total über 1900 Stimmberechtigten in der Mehrzweckhalle der besagten Schulanlage Kandermatte ein. Diese war 1976 erbaut und 1991 sowie 2008 mit Anbauten versehen worden.