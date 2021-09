Interlakner Traditionshaus – «Schuh»-Pforte bald im Osten statt im Norden Neues vom «Schuh»: Es steht ein Umbau des traditionsreichen Restaurants an. Den Konditoreiladen am Höheweg wird es nicht mehr geben. Anne-Marie Günter

Die Aufschriften Grand Restaurant Schuh – Chocolatier – Confiseur werden am Höheweg verschwinden. Foto: Anne-Marie Günter

Bis am 27. September liegt die Baupublikation für einen hauptsächlich internen Umbau des Grand Café Restaurant Schuh in Interlaken auf. Thomas Michel hat an einer Medienorientierung mitgeteilt, dass die Gastgeber – Eun Hae und Jürg Lehmann sowie Michel selbst als operativer Geschäftsführer – sich freuen, diesen Herbst das nächste Kapitel in der Schuh-Geschichte zu schreiben.

Auf Anfrage erklärt er konkreter, wie dieses aussehen soll. Auf der Nordseite des Gebäudes mit seiner markanten Dachründi, die an den Höheweg angrenzt, wird es künftig kein Confiserie-Fachgeschäft und auch keinen Restauranteingang mit Barteil mehr geben. «Welche Geschäfte dort einziehen werden, weiss ich nicht», sagt Michel.