Streit unter Motorradclubs – Schütze von Belp sitzt noch immer in Untersuchungshaft Vor einem Jahr gingen in Belp Mitglieder von drei Motorradclubs aufeinander los, teils bewaffnet. Es gab mehrere Verletzte. Die Ermittlungen dauern an. Hans Ulrich Schaad

Die Polizei suchte am Tag nach dem Vorfall auch im Gelände nach möglichen Spuren. Foto: Susanne Keller

Am Abend des 11. Mai ging es beim Motel in Belp-Steinbach drunter und drüber. Dutzende Mitglieder der drei Motorradclubs Bandidos, Hells Angels und Broncos lieferten sich eine wüste Auseinandersetzung. Messer und Schusswaffen waren im Spiel. Hells Angels wollen offenbar verhindern, dass die Bandidos in der Schweiz einen Ableger gründen und ihnen so das Territorium streitig machen.