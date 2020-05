Auf Möbelgeschäft – Schüsse in Interlaken Die Polizei steht in Interlaken im Einsatz, weil jemand in die Schaufensterscheibe eines Möbelgeschäftes geschossen haben soll.

Die Polizei erreichte am Samstagabend eine Meldung über eine Schussabgabe in Interlaken (Symbolbild). Foto: 20min/Leserreporter Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Ganz links im Bild ist die zerstörte Scheibe zu sehen. Foto: Bruno Petroni 1 / 2

Am Samstagabend wurden mehrere Schüsse auf ein Schaufenster eines Möbelgeschäftes an der Unteren Bönigstrasse in Interlaken abgefeuert, wie der Blick berichtet. «Als die Schüsse abgegeben wurden, hatten wir zum Glück bereits Feierabend und das Geschäft war geschlossen», wird im Artikel der Inhaber des Geschäfts zitiert. Der Eingangsbereich des Ladens wurde abgsperrt.

Ob jemand verletzt wurde und ob ein Täter gefasst wurde, ist derzeit noch unklar. Patrick Jean, Mediensprecher der Kapo Bern, bestätigt auf Anfrage lediglich, dass die Polizei kurz vor 17.30 eine Meldung zu einer Schussabgabe erhalten hat. Mehr könne er derzeit noch nicht sagen; es liefen Abklärungen.

( flo/bpm )