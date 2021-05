Historische Bilder – Als im Berner Botschaftsquartier Schüsse fielen Vom Gelände der türkischen Botschaft aus wurde geschossen. Es starb ein Mensch und mehrere wurden verletzt. Ein ungeklärter Fall aus dem Jahr 1993. René Wüthrich

Ein Foto, wie man es in Bern selten machen kann. Es zeigt die Anspannung der Menschen nach den Schüssen und vor ihrer Verhaftung durch die Berner Polizei. Fotos: Jürg Spori, Staatsarchiv des Kantons Bern PBA BZ C 862 1-8, Bildredaktion: René Wüthrich

Das schöne, ruhige Bern geriet an jenem Tag in einen alten, fernen Konflikt hinein. Und nichts konnte es verhindern. Weder dass Bern brav ist, noch dass seine Bewohner abgelegen vom Weltgeschehen leben. Am Vormittag des 24. Juni starteten Kurden in mehreren Hauptstädten Europas eine koordinierte Aktion gegen türkische Einrichtungen, da der türkische Staat militärisch gegen Kurdengebiete vorginge. In Bern versammelten sich um circa 10 Uhr ungefähr hundert Menschen zu einer Demonstration vor der türkischen Botschaft. Männer, Frauen und Kinder nahmen an der Aktion teil. Das drei Meter hohe Eisentor im Metallzaun der Botschaft konnte geöffnet werden. Es kam zu tumultartigen Szenen, Petarden wurden gezündet, Farbbeutel auf das Botschaftsgebäude geworfen. Dann fielen die Schüsse.