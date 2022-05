Grosseinsatz der Polizei – Schüsse an Schule in Norddeutschland An einer Schule in Bremerhaven ist am Donnerstag geschossen worden. Nach Angaben der Polizei wurde eine Frau verletzt. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.

An einem Gymnasium in Bremerhaven ist am Donnerstag eine Frau durch Schüsse verletzt worden. Der mutmassliche Täter sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte hätten «die Lage vor Ort unter Kontrolle».

Nach Angaben der Beamten handelte es sich bei dem Opfer nicht um eine Schülerin oder einen Schüler, nähere Informationen gab es aber noch nicht. Demnach war ein bewaffneter Täter in das Gymnasium gekommen und hatte die Schüsse abgegeben. Dieser befinde sich in Gewahrsam.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde das verletzte Opfer in einem Krankenhaus behandelt. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar. Die Schülerinnen und Schüler hielten sich mit ihren Lehrkräften zunächst noch in ihren Klassenräumen auf. Die polizeilichen Massnahmen liefen weiter, hiess es. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die Schule weiter durchsucht.

Im Kurzbotschaftendienst Twitter warnte die Bremerhavener Polizei vor einem grösseren Einsatz in der Bremerhavener Innenstadt und rief dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden. Für Eltern richteten die Behörden ein Informationstelefon ein. Die eigenständige Stadtgemeinde gehört zum Bundesland Bremen.

