Schusswaffen­angriff in den USA – Schüsse an Schule in Nashville – drei Kinder laut Medien getötet Bei einem Schusswaffenangriff an einer Grundschule in den USA sind mehrere Menschen verletzt worden. UPDATE FOLGT

Die Polizei im Einsatz bei der Schule in Nashville. Foto: Keystone

Bei Schüssen an einer Grundschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge drei Kinder ums Leben gekommen. Über die Toten berichtete unter anderem die «New York Times» unter Berufung auf den Sprecher eines örtlichen Krankenhauses. Der mutmassliche Schütze sei tot, teilte die Polizei in Nashville mit. Die Feuerwehr hatte zuvor von mehreren Verletzten berichtet. Details zum Ablauf und den Hintergründen der Tat waren zunächst nicht bekannt. Bei der Schule handelt es sich den Angaben zufolge um eine private christliche Einrichtung.

SDA/AFP/red

