Lehrabschluss der Polymechaniker – Schüpbach war nicht zu schlagen 35 Polymechaniker und eine -mechanikerin feierten in Thun den Lehrabschluss. Unter ihnen brillierte besonders Janik Schüpbach. Andreas Tschopp

Janik Schüpbach erhielt zu seiner Uhr von Fachkundelehrer Hansruedi Hari auch noch den Wanderpreis für den besten Lehrabschluss überreicht. Foto: Andreas Tschopp

Er könne sich nicht erinnern, dass so etwas in seiner 34-jährigen Tätigkeit als Experte je vorgekommen sei, sagte Martin Josi an der Lehrabschlussfeier der Polymechaniker am Berufsbildungszentrum IDM in Thun. Josi vertrat an der Feier am Mittwoch die Ruag als Ausbildungsbetrieb und ehrte die besten Abschlüsse in der Berufskunde und individuellen Produktivarbeit (IPA). Eben dafür erhielt Janik Schüpbach, der bei der Garaventa AG seine Lehre absolvierte, die Höchstnote 6,0 im Zeugnis und einen Kugelschreiber als Geschenk.

Schüpbach wurde für den besten Lehrabschluss mit Note 5,6 zudem eine Uhr geschenkt, und er erhielt dafür noch den Wanderpreis. Josi wiederum konnte auch einen Lehrling aus dem eigenen Betrieb ehren: Blerton Tafili als Bester in der Berufskunde mit 5,8. Als Beste in der Allgemeinbildung mit ebenfalls 5,8 wurden Michelle Zeller (Biral AG) und Sven Trachsel (Fritz Studer AG) ausgezeichnet.