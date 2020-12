100 Jahre Erziehungsberatung – «Schüler schätzen es, bei uns Beachtung zu bekommen» Vor 100 Jahren nahm in Bern der erste Schulpsychologe der Schweiz die Arbeit auf. Schon er hatte mit Leistungsschwächen und Unruhe im Schulzimmer zu tun. Stefan von Bergen Rederer

Abteilungsleiter Peter Sonderegger im Treppenhaus, in dem sorgenvolle Eltern und Schüler zur Erziehungsberatung Bern hochsteigen. Foto: Beat Mathys

Generationen von ratlosen Berner Eltern haben mit ihren Kindern schon das Haus an der Effingerstrasse betreten. In der Hoffnung, Hilfe und Bestärkung bei den Schulproblemen ihrer Sprösslinge zu finden, sind sie das schöne Treppenhaus aus den 1950er-Jahren hinaufgestiegen. In den oberen Stockwerken ist die Erziehungsberatung (EB) des Kantons Bern untergebracht. Deren Psychologinnen und Psychologen beraten im Auftrag der Berner Schulen verunsicherte Eltern, Schülerinnen und Schüler. Sie klären Lernschwächen oder Hochbegabungen ab.

Diesen unentgeltlichen Dienst, der vielen Eltern und Kindern das Leben wieder leichter macht, bietet die EB seit genau 100 Jahren an. Das hat allerdings kaum jemand richtig mitbekommen. Denn wegen der Corona-Pandemie ist die Jubiläumsfeier – wie so mancher andere Anlass auch – verschoben worden.