Knatsch um Recycling-Schmuck – Schüler gestalten Weihnachtsbaum – Stadt tauscht Deko aus In Nidau haben Schülerinnen und Schüler den Weihnachtsbaum mit Recycling-Dekoration geschmückt. Das kam nicht bei allen gut an – sodass die Stadt sie kurzerhand ausgetauscht hat. Carmen Stalder (Bieler Tagblatt)

Weihnachtskugeln und Lichterketten: Die Tanne auf dem Stadtplatz kommt traditionell daher. Doch das war nicht immer so. Foto: Lee Knipp (Bieler Tagblatt)

Ein geschmückter Weihnachtsbaum soll in den dunklen Dezembertagen Licht und Freude verbreiten. So auch die grosse Tanne an der Hauptstrasse in Nidau, die kurz vor dem 1. Advent aufgestellt worden ist.

Für viel Freude hat der Baum bisher allerdings nicht gesorgt. Stattdessen hinterlässt er traurige Schülerinnen und Schüler, eine frustrierte Werklehrerin und ein ebensolcher Burgerschreiber – und eine Stadtpräsidentin, welche die Situation als bedauerlich bezeichnet. Was ist da passiert?

Seit ein paar Jahren wird in Nidau eine schöne Tradition gepflegt: Die Burgergemeinde spendet einen Tannenbaum, die Stadt Nidau stellt ihn auf und sorgt für die Beleuchtung und die Schülerinnen und Schüler der Schule Balainen basteln eine weihnachtliche Dekoration.