Wechsel bei den SCL Tigers – Schritt für Schritt zum neuen Geschäftsführer Kurz vor Saisonstart vermelden die SCL Tigers einen Wechsel in der Führungsetage. Geschäftsführer Peter

Müller will kürzertreten. In Etappen übernimmt Marketingfachmann Simon Laager. Stefan Kammermann

Peter Müller steht als Geschäftsführer der SCL Tigers nicht gern im Rampenlicht. Bei der Präsentation der News zur Eishockey-Saison 2020/21 ist dies jedoch nicht zu umgehen. Foto: Christian Pfander

Erst zum Schluss der Medieninformation zum Saisonstart der SCL Tigers in der Ilfishalle in Langnau kam Verwaltungsratspräsident Peter Jakob am Mittwoch auf den Punkt. «In der Geschäftsführung steht ein Wechsel an», sagte er. Dieser sei von langer Hand vorbereitet gewesen . Per 1. Januar 2021 übernimmt der 38-jährige Sportmanager und Marketingfachmann Simon Laager die Geschäftsleitung von Peter Müller. Die Nachfolge erfolge Schritt für Schritt.