Brienzer Bank – «Schritt für Schritt» gewachsen Die BBO Bank Brienz Oberhasli AG erreichte im ersten Halbjahr 2023 ein gutes Ergebnis.

Die Bank Brienz Oberhasli freut sich über ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2023. Foto: PD

Das erste Halbjahr 2023 habe gezeigt, «dass unsere Bank auch im herausfordernden Umfeld von steigenden Zinsen, Inflation, Fachkräftemangel, regulatorischen Neuerungen nachhaltig, Schritt für Schritt, wächst», teilt die BBO Bank Brienz Oberhasli AG mit. Per 30. Juni 2023 beträgt die Bilanzsumme 675,776 Millionen Franken, plus 2,3 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Ausleihungen stiegen um 5,673 Millionen auf 577,139 Millionen Franken und die Kundengelder um 0,5 Prozent auf 492,258 Millionen. Im ersten Halbjahr 2023 realisierte die Bank einen Geschäftserfolg von 1,204 Millionen Franken (plus 37 Prozent). Der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft beträgt insgesamt 3,943 Millionen (plus 15,2 Prozent).

Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren hat der Verwaltungsrat im Mai 2023 den neuen Bankleiter Josef Zemp gewählt. Er wird ab dem 1. Januar 2024 die operative Verantwortung der BBO übernehmen. Und die nächste Generalversammlung der Bank findet am Samstag, 23. März 2024, in der Sporthalle in Brienz statt.

pd/aka

