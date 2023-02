Projekt gegen häusliche Gewalt – Schreie im Haus? «Ihr dürft euch einmischen» Die Nachbarschaft kriegt häusliche Gewalt oft als Erstes mit, reagiert aber vielfach nicht. Ein Pilotprojekt im Westen Berns will dies ändern. Jessica King

Sozialarbeiterin Eva Hauser leitet das Projekt «Tür an Tür» und sagt: «Gewalt ist nie Privatsache.» Foto: Raphael Moser

Als ihr Nachbar mitten in der Nacht Schreie und Poltern aus Jasmina Schneiders Wohnung hörte, reagierte er sowohl gut als auch schlecht. Gut, weil er die Polizei rief. Schlecht, weil er Jasmina Schneider wegen der häuslichen Gewalt Vorwürfe machte. «Ich habe ihn am Tag danach in der Waschküche angetroffen», erzählt sie. «Er hat nicht gefragt, wie es mir geht, sondern sich beklagt, dass wir ihn geweckt hätten und dass er doch arbeiten müsse.»