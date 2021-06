Spiezer Bahnhofunterführung – Schreibende Gilde präsentiert ihr Schaffen Von der Ortsgeschichte bis zum Krimi reicht die Bandbreite. Zwölf Frauen und Männer der schreibenden Gilde präsentieren ihr Schaffen in der Spiezer Bahnhofunterführung. Guido Lauper

Sie präsentieren das Schaufenster der schreibenden Gilde (v.l.): Sybille Woodford, Website, Ruedi Heinzer, Schaufenster-Initiant und Autor, Anna Zeilstra, Gemeinderätin Ressort Bildung und Kultur, Werner Burkhart, Maler, Hanni Meinen, Bücherperron, und Patrick Woodford, Autor. Foto: Guido Lauper

«Spiez hat mindestens 15 Bücher schreibende Einwohnerinnen und Einwohner», verrät die schreibende Gilde in ihrer Medienmitteilung zum neuen Schaufenster in der Bahnhofunterführung. «Bücher machen muss schön sein; warum würden sonst so viele Spiezerinnen und Spiezer schreiben?», heisst es da. Reich werde niemand damit. «Die meisten bezahlen zünftig drauf, um ihre Werke zu veröffentlichen», bekennen sie freimütig.

Die erfolgreiche Krimi- und Romanautorin Gerlinde Michel zeigt in der Vitrine ihren neusten Roman «Fremdsehen», der wie ein Krimi beginnt. Zu den Spiezer Sagen des Lokalhistorikers Alfred Stettler gesellen sich die reich bebilderte Architekturgeschichte «Spiez im Bild» von Hans Winiger und die Mundartgeschichten von Paul Stalder. Nach Romanen und Worten zum Sonntag stellt Marianne Vogel Kopp jetzt Advents- und Weihnachtsgeschichten aus, bebildert von Anton Rittiner.