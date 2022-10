Fluglärm im Oberland – «Schrecklicher Lärm» oder Garant für «Sicherheit und Freiheit»? Der Militärflugplatz Meiringen ist wichtiger Arbeitgeber und generiert Aufträge fürs Gewerbe. Die Jets machen aber sehr viel Lärm und belasten die Region. Eine Auslegeordnung. Samuel Günter

Eine F/A-18 landet auf dem Militärflugplatz Unterbach. Foto: Archiv

Kaum ein anderer Klang wird im Oberland so kontrovers diskutiert wie der Fluglärm. Obwohl, dass die Kampfjets laut sind und störend sein können, stellt kaum jemand in Abrede. Zu hören sind sie in der ganzen Region, aber nirgends so laut wie im Oberhasli und am oberen Brienzersee. In Unterbach betreibt die Luftwaffe einen Flugplatz. Hier ist die Fliegerstaffel 11 stationiert. Und nur in Payerne wird mehr geflogen als in Meiringen.