Roche-Chef Severin Schwan – Schrammen im Lack des Erfolgsmanagers Bis jetzt verlief die Karriere von Severin Schwan wie mit dem Lineal gezogen. Doch durch seine Rolle bei der Credit Suisse gerät er unter Druck. Und auch im Kerngeschäft Pharma gibt es plötzlich Probleme. Holger Alich

Severin Schwan leitet seit 2008 den Pharmariesen Roche, der unter Patentabläufen leidet. Foto: Urs Jaudas

Die meisten Schweizer Konzernchefs halten sich mit politischen Äusserungen zurück. Nicht so Roche-Chef Severin Schwan: Der Plan, den Patentschutz für Covid-19-Impfstoffe auszusetzen, sei so gefährlich wie einst die Verstaatlichung der Pharmafirmen in der DDR, kritisierte er jüngst in der «Financial Times».

Schwan kann sich solche Auftritte leisten. Denn der 53-Jährige leitet Roche seit 2008, unter seiner Führung wurden die Basler zum grössten Pharmakonzern der Welt. Trotz üppigem Salär von zuletzt 11 Millionen Franken gilt Schwan als Vorzeigemanager.