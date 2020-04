Ursache noch unbekannt – Schopf bei Brand zerstört Am Samstag ist in Kallnach ein Schopf niedergebrannt. Verletzt wurde niemand, es entstand aber erheblicher Sachschaden.

Die Einsatzkräfte fanden im Bereich Gimmerz einen Schopf in Vollbrand vor. Foto: zvg/Kapo Bern

Kurz nach 18.10 Uhr am Samstag wurde der Kantonspolizei Bern ein Brand in Kallnach gemeldet. Nach Polizeiangaben stand ein Schopf hinter der Bäckerei in Gimmerz in Vollbrand, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Die insgesamt 36 Feuerwehrleute brachten den Brand rasch unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude.

Verletzt wurde niemand. Allerdings konnte nicht verhindert werden, dass der Schopf komplett ausbrannte. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere Zehntausend Franken betragen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Hauptstrasse durch das Dorfzentrum während rund zwei Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache sowie zur genauen Höhe des Sachschadens aufgenommen.

( mb / pd )