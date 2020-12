Ausflugstipp in der Region – Schonwaschgang für die Seele Die winterliche Wanderung durch die Unterwelt des Schwarzwassergrabens hoch ans Licht von Borisried hat die Qualität eines Reinigungsrituals. Jürg Steiner

Gruss an den Chasseral: Borisried, wenn Bern & Co unter dem Winternebel hocken – Vitamin D à gogo, unbezahlbar. Foto: jsz

Völlig okay, wenn man mit Meditation oder ähnlichen Dingen nichts am Hut hat: Wer den verdächtig unbeschwerlichen Gang hinein in den Schwarzwassergraben unter die Füsse nimmt, der oder die gleitet automatisch in einen meditativen Zustand. Es ist ein Gefühl, als würde man sanft von der Schlucht verschluckt, als streife man die aufdringlichen Signale des Zivilisationsalltags Schicht für Schicht ab, je weiter man in den Graben vordringt, bis auf einmal sogar der Handyempfang wegfällt und man ganz bei sich gelandet ist. Gibt es etwas Besseres, um nachweihnächtlichen Gefühlen nachzuspüren?