Leserreaktionen – «Schon zum zweiten Mal kann sich das Virus auf dem Luftweg verbreiten» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Britischen Touristen und der Coronavirus-Mutation.

Im Skigebiet von Verbier sind in den vergangenen Tagen noch viele britische Touristen eingetroffen. Foto: AFP

Zu «Jetzt geht die Suche nach den 10’000 Briten los»

Was nützen die strengen und entbehrungsreichen Corona-Massnahmen im eigenen Land, wenn mit dem nächsten Flieger die Viren wieder unerkannt eingeflogen werden? Rund 10’000 potentielle Virenkuriere des hochansteckenden mutierten Coronavirus reisen ohne greifende Kontrollen durch die offenen Flughafenschleusen. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr kann sich ein gefährliches Virus auf dem Luftweg innert kürzester Zeit in alle Himmelsrichtungen verbreiten. Ohne anhaltenden Eingriff in den Luftverkehr wird es nicht gelingen, Corona Einhalt zu gebieten. Die von der Swiss zur Abwehr strengerer Massnahmen vorgeschlagenen Alibi-Schnelltests sind nicht geeignet. Nur eine lückenlose Impfpasskontrolle vor dem Start wird die Vireneinschleppung und die Einreisequarantäne mit verheerenden Kostenfolgen für Wirtschaft und Gesundheitswesen dauerhaft verhindern können. Jean-Pierre Schiltknecht Zollikerberg

Zu «Schweizer Fernsehen verärgert Bauern»

Lebensmittel produzieren verursacht Emissionen, egal wo auf der Welt. In der Schweiz versuchen täglich 50’000 Bäuerinnen und Bauern, sowie weitere 100’000 Fachleute in der verarbeitenden Lebensmittelkette unsere 8.5 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten zu ernähren. Wer selber ein Gemüsebeet oder eine Pflanzung betreibt, weiss, was es heisst Lebensmittel zu produzieren. Ohne Schutz kein Essen. Damit sind wir bei einem Zielkonflikt der Gesellschaft angelangt. Orangen, Clementinen und Gemüse werden auf diese Festtage hin tonnenweise importiert – viel Wasser, das wir uns leisten aus Ländern, die andere Umweltstandards aufweisen. Unser Grund- und Trinkwasser, unser Boden und die saubere Luft ist unser wichtigstes Gut – dazu müssen wir alle Sorge tragen! Konsumentinnen und Konsumenten haben schon heute die freie Wahl beim Einkauf. In den nächsten Wochen und Monaten gibt es noch andere Messgrössen und Werte, die wir als Gesellschaft dringend berücksichtigen sollten. Hans Jörg Rüegsegger Präsident Berner Bauernverband Riggisberg

Zu «An der Corona-Front»

Vielen Dank für diesen Artikel. Er veranschaulicht die Situation der Menschen, die an vorderster Front mit der Pandemie zu tun haben – etwas, was für uns andere ein Stück weit abstrakt bleibt. Danke aber vor allem auch dem Spitalpersonal. Wir haben sie nicht vergessen. Onlinekommentar von Andreas Danzeisen

Zu «Alt-König Juan Carlos will wieder nach Hause»

Dem spanischen Alt-König Juan Carlos ist es im arabischen Exil langweilig. Für Langeweile gibt es gute Abhilfe: Nur einen Tag lang, das heisst 12 Stunden, auf einer Covid-Intensivstation arbeiten. Ich denke, da ist jeglicher Jagdsinn gestillt. Maria Aebi, Kerzers