Sweet Home: Hin und weg – Schon wieder Lust auf Ferien? Was macht man, wenn man von den Ferien nach Hause kommt? Man plant die nächste Reise. Diese fünf wunderschönen Ferienorte machen Lust darauf. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Eine idyllische Mühle in Frankreich

Mitten im Pays du Perche Sarthois steht eine uralte Mühle, die über hundert Jahre lang unbewohnt war. Als Marine Gabily und Lucas Madani diesen zauberhaften Ort entdeckten, entschlossen sie sich, ihn zu neuem Leben zu erwecken. Das Designstudio Hauvette & Madani vom Innenarchitekten Lucas Madani hat aus der alten Mühle den ruhigen und stilvollen Rückzugsort Le Moulin geschaffen.

Le Moulin ist ein mit viel Seele eingerichtetes Ferienhaus mit fünf Schlafzimmern. Es bietet Platz für bis zu zwölf Personen und kann auch für Events und als Fotolocation gemietet werden. Die alte Mühle steht mitten in einem zwei Hektar grossen Park voller Bäume, von denen viele über hundert Jahre alt sind. Ein friedlicher Bach plätschert durch das Anwesen.

Bei den Renovationen und der Einrichtung dominieren Wärme, sanfte Farben und edle Materialien. Im Haupthaus befinden sich ein grosszügiges Wohnzimmer mit Cheminée, eine voll ausgestattete Küche und ein gemütliches Esszimmer. Zwischen dem Wohn- und Essbereich wurden elegante Torbogen eingebaut, die Modernes und Altes wie eine Brücke verbinden.

Die elegant entspannte Atmosphäre sorgt dafür, dass man sich schnell wohlfühlt. Dabei helfen auch die neutralen, natürlichen Farben und die vielen Nischen und hübschen Details. Bei der Einrichtung ist ein gewisses Flair für die Seventies spürbar. Das zeigt sich etwa bei den Teppichen oder den grossen weichen Sofas. Die Vorhänge von Pierre Frey im Erdgeschoss sind von Lucas Madanis Grossmutter und ebenfalls aus den Siebzigerjahren.

Lesen Sie hier mehr zu diesem Ferienhaus, in das man sich sofort verliebt.

Infos:

Adresse: Le Moulin, Lieu dit Belle Queue,72310 Cogners (F)

Website: www.lemoulindebellequeue.com

Telefonische Reservation: 0033 6 72 09 21 87

Preis: ab 750 € / Nacht

Instagram: @lemoulin

2 — Ein charmantes Holzhaus in Island

Der Norden fasziniert uns auch wegen seiner ganz bestimmten Strenge. Diese zeigt sich vor allem im Stil und ist ein Grund, weshalb nordisches Design und nordische Einrichtungskunst so beliebt und berühmt sind. Ein schönes Beispiel ist dieses wunderschöne schwarze Holzhaus in Island mit leuchtenden, weissen Fenstern.

Tritt man in dieses schwarze Haus ein, umarmt einem ein sanftes Blau und eine entspannte, ländlich moderne Einrichtung. Auch drinnen leuchten die weissen Fensterrahmen frisch hervor. Im Wohnzimmer laden ein Chesterfieldsofa, ein Schaukelstuhl und eine Fensterbank, die man nach Bedarf mit Matratzenkissen polstern kann, zum Zusammensitzen ein.

Der Wohnbereich geht in den Ess- und Küchenbereich über. Hier inspirieren der Esstisch mit Bank und Stühlen sowie die schlichte blaue Küche mit charmantem Ausstellungsregal und kleinen Spotleuchten zur Nachahmung.

Hier gehts zu einem früheren Sweet-Home-Beitrag zum«Black House».

Info:

Das Ferienhaus gehört der isländischen Interiordesignerin Rut Káradóttir und kann über Up North gemietet werden.

3 — Ein sinnliches Gut in Nordost-Deutschland

In den Ferien sucht man überraschende Erlebnisse und andere Welten. Das alles bietet das wunderschöne Gutshaus Rensow in Prebberede im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Man kann im Gutshaus vier Ferienapartments und drei dazugehörige Doppelzimmer mieten.

Die Gastgeber sind ein deutsch-dänisches Paar, das mit ihren drei Kindern unter dem Dach wohnt und einige Tiere wie Hund, Katze, Schafe und Pfauen zu ihrem Haushalt zählt. Christina kommt aus Kopenhagen und hat zuvor in der Mode gearbeitet. Knut ist in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, half seinem Vater im Antikhandel und hat internationale Beziehungen, Diplomatie und Wirtschaft studiert. Dabei lebte er an ganz verschiedenen Orten auf der Welt und hat in Kopenhagen Christina kennengelernt.

Das Haus ist ausserordentlich sinnlich und wie eine alte Geschichte eingerichtet. Das hat mit Christinas Leidenschaft fürs Einrichten und Dekorieren zu tun. Nach der Geburt ihres ersten Kindes und dem damit verbundenen Umzug nach Deutschland hat sie sich ganz dem Interiorbereich verschrieben und widmet sich dabei stark der Dekoration und dem Styling.

Besuchen Sie in diesem Beitrag das Gutshaus.

Infos:

Buchen: Sie können Ferien im Gutshaus direkt bei den Besitzern buchen: gutshaus-rensow@gmx.de. Schreiben Sie einfach eine Mail mit Anfrage und Kontaktangaben und Sie werden von der Familie zurückgerufen.

Webseite: www.gutshaus-rensow.de

Instagram: @rensow.manor

Die wunderschönen Fotos vom Gutshaus und der alten Schule haben die Nachbarn der Gastgeberfamilie gemacht. Tauchen Sie ein in die fantastische Bildwelt von Yannic Schon und Susann Probst von Kraut Kopf.

4 — Ein hübsches englisches Hotel am Meer

Kennen Sie das Meer in Kent? Es ist anders als unser «gewohntes» Mittelmeer. Da stehen keine Liegestühle nummeriert in Reih und Glied, man trinkt auch keinen Aperitif an der Bar. Aber es werden viele wunderschöne Geschichten aus Büchern geweckt. Hübsche bunte Boote stehen am Strand, es gibt Ebbe und Flut, Piers und einen fantastischen Strand, der zu stundenlangen Spaziergängen einlädt – und das nicht nur im Hochsommer. Danach geht man ins Pub und trinkt einen Tee oder ein Bier. Genau in einem solchen traditionellen Pub, in einem viktorianischen Haus im hübschen Küstenstädtchen Deal, befindet sich ein entzückendes, typisch englisches Hotel. Es heisst The Rose und ist natürlich auch wunderschön eingerichtet.

Jedes der acht Gästezimmer ist individuell und wunderschön eingerichtet. Auf typisch englische, eklektische Art eben! Mit viel Farbe, edlen Textilien, liebevollen Details und grossen, weichen und luxuriösen Betten.

Das Restaurant flirtet stilmässig mit den Fünfzigerjahren, wobei die originalen 50er-Holzpaneele hervorgeholt wurden. Bequeme Samtsessel, Retrostühle und runde Tische laden zum Verweilen ein – und zum Genuss dieser starken, süssen Tasse Tee.

Am Sonntag wird in The Rose der englische «Sunday Roast» serviert. In England isst man nämlich am Sonntagmittag einen Braten oder ein Poulet aus dem Ofen mit viel Sauce und Gemüse.

Besuchen Sie das Städtchen Deal auch in diesem Beitrag.

Infos:

5 — Ein romantisches Bed & Breakfast in der Toskana

Denkt man an Italien, kommen einem sofort die Bilder von Farben, Üppigkeit, Tradition und Klischees in den Sinn. Im Valdirose von Irene Berni in der Nähe von Florenz stimmt das alles nicht so ganz. Es strahlt Ruhe und Bescheidenheit aus und zelebriert die Freude an den kleinen Dingen. In den Ferien sucht man nämlich oft das einfache Leben und dieses Bed & Breakfast bietet das mit viel Stil und Atmosphäre.

Die Villa ist aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und wurde 2007 renoviert. Es ist das Familienzuhause der Betreiber des Bed & Breakfasts. So steckt die Liebe in jedem Detail. Im Valdirose finden übrigens auch Workshops und Fotoshootings statt und die inspirierenden Bilder der alten Villa wirken wie aus Magazinen.

Tipp:

Wer nun ganz schnell auch zu Hause in die Stimmung von Ferien in der Toskana mit Nostalgie-Charme kommen möchte, der taucht wieder mal ganz gemütlich in folgende alte Filme ein:

«A Room with a View» von Ivory Merchant nach dem Buch von E.M. Foster

«Tea with Mussolini» von Franco Zeffirelli mit Cher, Judy Dench und Maggie Smith

«Enchanted April» nach dem Buch von Elizabeth von Arnim – spielt zwar, glaube ich, nicht in der Toskana, passt aber trotzdem!

In den Schlafzimmern fühlt man sich, als ob man bei einer Verwandten auf Besuch ist. Statt Nachttischchen bieten Stühle und kleine Wandregale Platz für Ablage, Leuchten und hübsche Dinge.

Mehr zum Valdirose lesen Sie in diesem Beitrag.

Infos:

Aufenthalte im Valdirose: zu buchen über Valdirose

Instagram: @valdirose

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

