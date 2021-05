Auch Toshiba in Europa von Hackern angegriffen Infos einblenden

Der japanische Technologiekonzern Toshiba ist in Europa Opfer eines erpresserischen Hackerangriffs geworden. Toshiba Tec, ein Hersteller von Zahlungssystemen, Bar-Code-Druckern und Kopierern, sei Anfang Mai von der Hackergruppe «DarkSide» gehackt worden, erklärte die Frankreich-Vertretung des Unternehmens am Freitag.

«DarkSide» steht auch im Verdacht, das Kontrollsystem des grössten US-Pipelinebetreibers Colonial Pipeline in den USA lahm gelegt zu haben. Die Toshiba-Vertretung in Frankreich erklärte, es sei nur eine minimale Menge an Arbeitsdaten verloren gegangen. Die Europa-Zentrale von Toshiba Tec in Neuss wollte sich dazu nicht äussern. (sda)