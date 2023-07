«Hoselupf» – News aus dem Schwingen – Schon wieder ein Fehlentscheid – und eine schwarze Serie hält an Der Oberländer Patrick Gobeli verliert, obwohl er nicht auf dem Rücken liegt. Derweil siegt Armon Orlik in der Fremde. Und erinnert dabei an seinen Vater. Philipp Rindlisbacher

Prominente «Ehrendame»: Die mehrfache Ski-Weltmeisterin Erika Hess übergibt Sieger Armon Orlik den Kranz. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Seit 15 Jahren eine Beute der Gäste

Die Südwestschweizer wissen, wie man Gäste behandelt. Wobei sie das seit nunmehr 15 Jahren fast etwas zu gut tun – und längst unter einer schwarzen Serie leiden. 2008 war es, als mit Stefan Zbinden letztmals ein Einheimischer das eigene Teilverbandsfest gewann (punktgleich mit Matthias Glarner). Mit Armon Orlik triumphierte am Sonntag in Romanel-sur-Lausanne wieder ein Auswärtiger an der Fête Romande, der Bündner bodigte im Schlussgang den Greyerzer Benjamin Gapany.

Geschwungen wurde im Waadtland in einer kleinen Arena (knapp 2000 Zuschauer) zwischen mehreren Wohnblöcken, die Hünen liefen sich vor den Gärten der Anwohner warm. Orlik, der abgesehen von einem Gestellten gegen Nick Alpiger Kurzarbeit verrichtete und jeweils schnell zu den Resultaten kam, sprach von einem emotionalen und speziellen Erfolg: Sein Vater Paul schwang einst für die Westschweizer, holte 1984 in der «Fremde» gar seinen ersten Kranz.

Zwei Berner Kränze – und etwas Ärger

Apropos Kranz: Eichenlaub holten auch die Berner Gäste Patrick Gobeli und Matthieu Burger. Letzterer lag nach halbem Pensum am Mittag gar in Führung und konnte vom ersten Festsieg seiner Karriere träumen – aufgrund der Niederlage im fünften Gang gegen Orlik aber wurde der Seeländer entscheidend zurückgeworfen. Es reichte zu Rang 5 unmittelbar vor Copain Gobeli. Diesem wurde die Auszeichnung nicht geschenkt, er musste dafür in seinem letzten Kampf den Innerschweizer Eidgenossen Joel Ambühl bodigen.

Hadern dürfte Gobeli mit den Geschehnissen im zweiten Gang: Das Duell gegen Gapany verlor er, obwohl er nicht auf dem Rücken lag. Der Platzkampfrichter gab das Ergebnis zu früh, was die TV-Bilder bewiesen. Keine Woche vergeht ohne Fehlentscheide an wichtigen Festen – zur Einführung des Videobeweises wird es mittelfristig aber dennoch nicht kommen.

Emmentalerin Beer wird im Schlussgang gestoppt

Berner Talent: Deborah Beer, erst 18-jährig, schwingt bereits an der Spitze mit. Foto: zvg

Im Einsatz standen in Romanel-sur-Lausanne auch die Frauen – den Siegerpreis, ein trächtiges Rind, nahm die Innerschweizerin Isabel Egli mit nach Hause. Im Schlussgang bodigte sie Deborah Beer, die Landwirtin und Jodlerin aus Eggiwil rettete die Ehre der Bernerinnen. Die Emmentalerin Jasmin Gäumann, die Ende Juni in Tramelan gesiegt hatte, verpasste für einmal gar den Kranz. Bevor am 2. September in Grächen am Eidgenössischen die Königin gekürt wird, stehen noch zwei weitere Kranzfeste auf dem Programm: Am 29. Juli in Les Paccots und am 19. August in Uezwil.

Roschi siegt im Emmental

Ein sicherer Wert: Ruedi Roschi gehört seit über einem Jahrzehnt zur erweiterten Berner Spitze. Foto: Christian Pfander

Er ist bereits 33, hat einen prominenten Vater, reüssierte 2018 an einem Kranzfest und hat 55-mal Eichenlaub gewonnen. Und dennoch fliegt Ruedi Roschi noch immer etwas unterhalb des Schwinger-Radars. Nun, zum ganz grossen Wurf hat es dem Sohn von Schwingerkönig David Roschi (triumphierte 1972 in La Chaux-de-Fonds) ja auch nie gereicht, vorab der verpasste eidgenössische Kranz trübt die Karrierebilanz.

Dennoch ist der Diemtigtaler, welcher mit der Schwester des Innerschweizer Spitzenschwingers Christian Schuler verheiratet ist, eine verlässliche Kraft in der Berner Mannschaft: Nach Platz 3 am Oberländischen in Frutigen entschied er am Samstag das regionale Kräftemessen vor rund 800 Zuschauern in Fankhaus für sich, im Schlussgang bodigte er den Emmentaler Gustav Steffen.

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

