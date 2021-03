Brand in Wiedlisbach – Schon wieder die Hornusserhütte Das Lokal der Hornussergesellschaft Wiedlisbach ist erneut Flammen zum Opfer gefallen. Den Vereinspräsidenten quält ein Verdacht. Béatrice Beyeler

Ein Bild der totalen Zerstörung. Foto: Franziska Rothenbühler

Christian Wyss ist fassungslos. Am Telefon atmet er tief ein und ringt nach Worten, um seine Gefühle zu beschreiben. Doch: «Das kann man gar nicht in Worte fassen.» Der Präsident der Hornussergesellschaft Wiedlisbach muss den Verlust seines Vereinslokals verkraften. Der Schmerz sitzt offensichtlich tief.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 8. März, brannte die Hütte vollständig ab. Schon wieder. Bereits im Sommer 2017 war die Hornusserhütte nämlich ein Opfer der Flammen geworden. Damals bauten sie die Hornusser in stundenlanger Arbeit wieder auf. Doch nun sei es aussichtslos, sagt Wyss. «Es ist viel schlimmer. Nichts ist mehr zu retten.» Erinnerungsstücke aus jahrzehntelanger Vereinsgeschichte sind nur noch Asche und Staub. Wie etwa die erste Vereinsfahne aus dem Jahr 1920. Im Innern des Holzhäuschens ist es so heiss geworden, dass sogar Glocken geschmolzen sind.