Das 10. X-Alps nach vier Renntagen – Schon mitten in der Schweiz Das dicht gedrängte Spitzenfeld der X-Alps-Athleten hat gestern via Säntis das Glarnerland erreicht und zieht am Donnerstag östlich des Berner Oberlandes vorbei Richtung Wallis. Bruno Petroni

Mittwochmorgen bei St. Anton: Chrigel Maurer startet auf dem 2696 Meter hohen Kaltenberg in Richtung Schweizer Grenze. Foto: Thomas Theurillat/PD

Das laufende X-Alps lebte an den ersten vier Renntagen von steten Führungswechseln und knappen Abständen. Nachdem zu Beginn vor allem die Franzosen und Deutschen ihre Ambitionen offengelegt hatten und in Führung gegangen waren, erfolgte am Dienstag vom Tirol via Zugspitze zum Arlberg der Grossangriff der beiden in Frutigen lebenden Patrick von Känel und Christian «Chrigel» Maurer. Zeitweise Seite an Seite fliegend, zerpflückten sie das Verfolgerfeld und übernahmen die Spitze. Und so erreichte das Oberländer Duo denn auch am Mittwochmittag als Erste die Schweizer Landesgrenze – und somit den sechsten von zwölf Wendepunkten, den Säntis.

Noch ist alles offen

Noch gibt es allerdings keinen Anlass zum Feiern: Die beiden werden mächtig bedrängt von der Konkurrenz. Und wie schnell sich eine komfortabel vermutete Führung in nichts auflösen kann, zeigte sich unter anderem am zweiten Renntag, wo sich der Deutsche Markus Anders deutlich von den Verfolgern absetzen konnte, sich unterdessen jedoch mit 50 Kilometer Rückstand auf dem elften Zwischenrang befindet. Auch der anfänglich deutlich führende Maxime Pinot fiel vorübergehend weit zurück; er liegt zurzeit wieder an vielversprechender vierter Stelle hinter den Oberländern und dem Italiener Aaron Durogati.

Chrigel Maurer (rechts) und Patrick von Känel marschieren am Arlberg an der Spitze des X-Alps dem nächsten Wendepunkt Säntis entgegen. Foto: Thomas Theurillat/PD

Nicht weniger als elf Athleten befinden sich also immer noch in einem Perimeter von 50 Kilometern. Wenn das Wetter mitspielt, dürfte die Spitze im Verlaufe des Donnerstags via Furkapass und den weiteren Wendepunkt Fiesch (Goms) die Region des Plaine-Morte-Gletschers erreichen, wo sich die virtuelle Streckenhälfte der 1238 Kilometer langen Prüfung befindet.

Das X-Alps gilt als härtestes und längstes Gleitschirmrennen der Welt. Der Start war am letzten Sonntag in Salzburg. Nach der Umrundung des Montblanc führt die Route via Engadin zurück nach Österreich. In Zell am See befindet sich das Ziel.

Das X-Alps kann im Internet per Livetracking mitverfolgt werden.

Zeit zum Fotografieren: Der führende Chrigel Maurer fliegt hoch über Liechtenstein in die Schweiz und Richtung Säntis, des sechsten Wendepunkts des 10. X-Alps. Foto: Chrigel Maurer/PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.