Neubau für die Schule Madiswil – Schon jetzt hat es viel zu wenig Platz Die Gemeinde investiert in ihren Schulraum. Wegen steigender Schülerzahlen und fehlender Infrastruktur wird eine grosse Investition unumgänglich. Julian Perrenoud

Die Schule Madiswil während der Sommerferien. Die Ruhe täuscht, die Schule wird von immer mehr Kindern besucht. Fotos: Franziska Rothenbühler

Der Raum in der Schule Madiswil ist heute eng und dürfte in naher Zukunft noch enger werden. Davon gehen die Schulverantwortlichen sowie der Gemeinderat aus. 1984 wurden auf dem Areal Neumatt die Schulhäuser und die Turnhalle gebaut. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist seither von etwa 180 auf 280 angestiegen – und dies trotz Abgabe der Oberstufe ans Oberstufenzentrum in Kleindietwil.