Bikepark bei Interlaken – Schon in drei Monaten soll der Bikepark Unspunnen öffnen Von der Idee zum Baubeginn – nach anspruchsvollem Parcours nimmt der Bikepark nun Form an. In drei Monaten sollen sich Biker und Kletterer im neuen Park vergnügen können. Peter Wenger

Pünktlich um 8.08 Uhr begann am 2. August 2023 der Bau des Unspunnen-Bikeparks im Rugen. In drei Monaten soll der Park eröffnet werden. Von links: Jérôme Hunziker, Bauleiter der Thuner Firma Flying Metal, Erich Balmer, Initiant und Waldbesitzer aus Matten, und Christoph Estermann, Geschäftsleiter Outdoor Interlaken AG. Foto: Peter Wenger

«Der Parcours durch all die Instanzen war fast so anspruchsvoll wie die verschiedenen Routen des geplanten Bikeparks im Rugen», meint Erich Balmer. Nun ist der Initiant des Bikeparks Unspunnen erleichtert. Oft brauche man etwas mehr Anlauf, doch mit dem nötigen gegenseitigen Verständnis erreiche man Ziele, die eine breite Akzeptanz finden. «Nun ja, so wie man in den Wald ruft, kommt das Echo zurück.» Balmers Idee wurde von den erfahrenen Planern und Gestaltern so vorbereitet, dass die wenigen Anpassungen – die durchaus zur Attraktivität des Parks beitragen – berücksichtigt werden konnten. «Eine echte Win-win-Situation in einem anspruchsvollen Gelände.»