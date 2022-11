Schmidi Schmidhauser hört auf – «Schon in Adelboden hat man uns nicht mehr verstanden» Er ist angetreten, um den biederen Mundartrock aufzumischen: Nun verabschiedet sich der Musik-Charismatiker Schmidi Schmidhauser von der Bühne. Was ist geschehen? Ane Hebeisen

Malen sei zwar nicht unbedingt lukrativer als Musikmachen, sagt Schmidi Schmidhauser. Trotzdem will er sich von der Konzertbühne verabschieden. Aktuell zeigt er seine Bilder im Casino Burgdorf. Foto: Beat Mathys

Der Berner Musikszene gehen langsam die alten Helden aus: Nun streicht also auch Schmidi Schmidhauser die Segel. Der Vorsteher von Bands wie Stop The Shoppers, Hot DC oder Chica Torpedo will sich von der Bühne verabschieden. Zuvor begibt er sich auf eine Abschiedstournee, die am 21. Oktober 2023 in der Mühle Hunziken enden soll.