Klarer Sieg für Langenthal – Im ersten Drittel den Gegner überrannt Der SC Langenthal hat das Heimspiel gegen den HC Thurgau 6:1 gewonnen. Die Basis zum klaren Sieg legte der SCL schon in der Startphase. Leroy Ryser

Langenthals zweifacher Torschütze Mathieu Maret bejubelt einen Treffer. Foto: Marcel Bieri

Nach über drei Wochen Pause wegen diversen Corona-Erkrankungen, hat der HC Thurgau in Langenthal eine Rückkehr des Grauens erlebt. Dabei waren die Ostschweizer eigentlich nicht schlecht in die Partie gestartet, kamen gegen die Oberaargauer aber dennoch 1:6 unter die Räder.

«Wir versuchten von Beginn an Druck aufzubauen», bestätigte SCL-Trainer Jeff Campbell. Nach 17 Minuten war die Partie dann auch schon entschieden - Langenthal führte zu diesem Zeitpunkt 4:0.

Starker Start

Begonnen hatte das Langenthaler Offensivspektakel in der vierten Minute, als Vincenzo Küng hinter dem Tor mit viel Wille und Energie eine Scheibe zurückkämpfte, die letztlich an der blauen Linie bei Mathieu Maret ankam. Dieser schoss mit der Flugbahn einer Bogenlampe den Puck in Richtung Nicola Aeberhard, der den Schuss passieren liess.

In der zehnten Minute zog dann plötzlich Langenthals Jack Walker alleine aufs Tor. Zuerst scheiterte der Amerikaner noch knapp. Weil sich der HCT-Torhüter danach aber in schlechter Position befand, hatte letztlich Fabio Kläy leichtes Spiel und markierte das 2:0.

Nach 16 Minuten gingen die Langenthaler dann zur Kür über, als Maret und Loic In-Albon Marc Kämpf freispielten, der vor dem leeren Tor auf 3:0 stellte. Und beim 4:0 umkurvte Mathieu Maret all seine Gegner und düpierte auch noch Aeberhard auf der Torlinie, sodass er die Scheibe nur noch einzuschieben brauchte.

«Wir wollten viel Druck aufbauen, weil sie eine lange Pause hatten», sagte Maret nach der Partie und erklärte weiter: «Wir haben einfach gespielt: Die Scheibe tief, viel laufen, Pucks aufs Tor bringen. Das war entscheidend.»

Thurgauer Ehrentor

​Trotz Torhüterwechsel bei den Gästen ging es im zweiten Spielabschnitt im gleichen Stil weiter wie im ersten Drittel. In der 27. Minute stellte Dario Kummer schon auf 5:0. Thurgau war aber bemüht und weil der SCL einen Gang zurückschaltete, gelang es den Einheimischen nicht, das Spiel ohne Gegentor zu beenden. Thurgau gelang in Überzahl der Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte jedoch Eero Elo, der noch auf 6:1 erhöhte.