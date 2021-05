Top-Destination Rheinfall – Schon Goethe war hier ganz benommen Sonntagsausflug zum Rheinfall, wo zwei edle Gaststätten ein historisches Projekt in Angriff nehmen. Daniel J. Schüz

Rundum nichts als Wasser: Auf den Felsen mit der Schweizerfahne führt eine steile Treppe. Foto: Getty

Mit dem Geheimtipp ist das ja so eine Sache: Kaum ausgeplaudert oder publiziert, hört er auf, geheim zu sein.

Übrig bleibt dann nur noch der Tipp – und als solcher eignet sich der Rheinfall bei Neuhausen besser als jedes andere Naturschauspiel in unserem Land. Warum? Ganz einfach: Weil der Rheinfall, schon hundertmal gesehen, doch immer wieder anders daherkommt. Weil die Dynamik des Wassers, das eben noch gemächlich unter der Eisenbahnbrücke vorbeigeflossen ist und urplötzlich zwischen bizarren Felsen in die Tiefe donnert, den Moment zum unvergesslichen Ereignis macht.

Erinnerungen an Goethe und Hesse

Wo aber der Moment die Zeit einfriert, rückt auch der Ort in den Fokus – und rund ums Wasser, das wild und übermütig auf der Grenze zwischen den Kantonen tanzt, werden dem Rheinfall-Besucher diese drei Schauplätze in Erinnerung bleiben: Ganz unten auf der Plattform, hoch oben auf dem Felsen und mittendrin im brodelnden Hexenkessel.

Schon Goethe war «beinahe benommen» von diesem Anblick: Besucher bestaunen und fotografieren die Wassermassen des Rheinfalls. Foto: Keystone

Über die Betonbrüstung gebeugt, den Blick starr auf die Gischt gerichtet, die keine drei Meter unter den Füssen tobt, nimmt die Wahrnehmung körperliche Dimensionen an: Im Kopf rotiert der Schwindel, die Magengrube revoltiert, die Füsse verlieren die Bodenhaftung.

Attraktionen in Neuhausen am Rheinfall Infos einblenden Smilestones: Polizisten legen die Leiter am kleinen Felsen im Rheinfall an: Sie wollen eine unbekleidete Frau verhaften, die dort oben ein Sonnenbad nimmt. Das ist nur eine von vielen hundert witzigen Episoden, die der Besucher entdeckt, wenn er die minutiös nachgebaute Miniaturwelt der Ostschweiz und des Berner Oberlands besucht – und ganz genau hinschaut; Smilestones.ch Rhyality: Der Rheinfall in allen drei Dimensionen und allen vier Jahreszeiten auf einer Rundumprojektion – ein sinnlich inszeniertes Spektakel; Rhyality.ch Adventure Park Rheinfall: Der grösste Seilpark der Schweiz fordert Sportler und Spieler und fördert Adrenalinschübe und Nervenkitzel. Und bietet – mit dem Rheinfall aus der Vogelperspektive – auch einen Genuss fürs Auge; Ap-rheinfall.ch

Auch Johann Wolfgang von Goethe war, als er vor 224 Jahren auf seiner dritten Schweizreise irgendwo in der Nähe stand, «beinahe benommen» von diesem Anblick. Obwohl die abenteuerliche Kanzel seinerzeit noch gar nicht gebaut war, kamen ihm «erregte Ideen über die Gewalt des Sturzes» in den Sinn.

Am Ufer, wo «unmittelbare Ruhe nach dem Fall» (schon wieder Goethe) herrscht, wartet der Fährmann – und ruft die Erinnerung an einen anderen Dichterfürsten wach: Hermann Hesse schickte seinen Helden, den indischen Brahmanen Siddhartha, vor zweieinhalbtausend Jahren an den Fluss, wo der Fährmann Vasudeva ihm die Erleuchtung versprach, wenn «du auf das Rauschen lauschst und von ihm lernst».

Steile Stufen zur Schweizerfahne

Heute heisst der Fährmann Deniz; mit stupender Präzision steuert er seinen 16 Meter langen Touristenkahn durch das aufgewühlte Becken zum Mittelfelsen und schätzt, dass «450 Kubikmeter Wasser pro Sekunde herabstürzen, ein Mittelwert. Aber der Bodensee ist ziemlich voll. Bald kommt da noch viel mehr!»

Der Rheinfall gehört zu den grössten Wasserfällen Europas und ist eines der beliebtesten touristischen Ziele des Landes. Foto: Keystone

109 steile Stufen führen zur Schweizerfahne, die ganz oben auf dem Felsgipfel flattert. Hier, mitten im Aerosolnebel des tobenden Stroms, finden, ohne Corona-bedingte Beschränkung, nur eine Handvoll Menschen Platz. Rundherum nichts als Wasser: Nebenan donnert eine weisse Wand in die Tiefe, auf der anderen Seite stürzen gleich mehrere Kaskaden ins Becken, dazwischen schlängelt sich ein Priel durch die Spalten im Fels.

Wer ganz genau hinhört, ahnt das leise Plätschern. Und wer flussabwärts schaut, hat Zürcher Hoheitsgebiet unter dem linken Fuss, der rechte steht auf Schaffhauser Boden. Auf dem Fluss, der die Kantone trennt, ist der Kahn des Fährmanns das verbindende Element.

Einer der drei grössten Wasserfälle des Kontinents

Europaweit zählt das Neuhauser Naturschauspiel zu den drei grössten Wasserfällen, schweizweit ist der Rheinfall – zusammen mit dem Matterhorn und dem Vierwaldstättersee – eines der drei beliebtesten touristischen Ziele. Selbst die Corona-Pandemie hat die touristische Attraktivität des Spektakels kaum gemindert. «Allenfalls etwas relativiert», gibt Stephan Pagnoncini zu bedenken, der als Marketingleiter der Rheinfall-Gastronomie die Schaffhauser Seite vertritt.

Das Geschäft mit ausländischen Gästen sei nahezu vollständig weggebrochen, fährt er fort, «ein Verlust, den die deutlich erhöhte Zahl von Besuchern aus der Schweiz nur zum Teil wettmachen konnte».

Seit mehr als 1000 Jahren thront es stolz über dem Rheinfall: Schloss Laufen. Foto: PD

Hüben und drüben haben zwei historische Gaststätten, das Schloss Laufen auf der Anhöhe im Zürcher Norden, das Schlössli Wörth auf der Insel im Schaffhauser Süden, ihre Pforten dichtmachen müssen. Nun aber haben sie ein Projekt entwickelt: «Sobald die Situation es zulässt, organisieren wir an zwei Abenden in diesem Sommer ein Vier-Gang-Menü», sagt Elsbeth Geiger, die Marketingleiterin auf Schloss Laufen. «Abwechslungsweise richtet jeder der Betriebe die beiden ersten oder die beiden letzten Gänge aus. Und dazwischen erleben unsere Gäste eine Schiffsfahrt mit Apéro am Rheinfall.»

Wenn Not so erfinderisch macht, dass zwei Mitbewerber einen ebenso versöhnlichen wie historischen Kompromiss schliessen, muss man aus dem Tipp kein Geheimnis machen.

Schlosslaufen.ch; Schloessliwoerth.ch; Schaffhauserland.ch

