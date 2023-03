Probleme in der Stockhorn-Arena – «Schon am Eingang verloren» Beim Cup-Viertelfinal zwischen Thun und YB gelangten einige Zuschauer erst mit grosser Verspätung auf ihre Plätze. Die machen ihrem Ärger nun Luft. Marc Imboden

FC-Thun-Spieler Daniel Dos Santos’ Reaktion nach einer verpassten Chance im Cup-Viertelfinal gegen YB. Einige Besucherinnen und Besucher dürften ebenfalls Stossgebete Richtung Himmel geschickt haben, als sie beim Anpfiff noch immer nicht auf ihren Plätzen waren. Foto: Keystone

Aus sportlicher Sicht war der Cupviertelfinal für die FC-Thun-Fans ein Spiel zum Vergessen: Die Gastgeber verloren 0:5 gegen YB und schieden aus dem Wettbewerb aus. Doch für rote Köpfe sorgte am Dienstagabend nicht nur die Leistung der Thuner, sondern auch das Einlassprozedere in den Sektoren G und H. So steht auf der Facebook-Seite «Du bisch vo Thun wenn»: «Das grösste Debakel war beim Eingang H vorem Match, Katastrophal Organization.»