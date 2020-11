Weihnachten in Thun – «Schönste Tanne» erstrahlt auf dem Rathausplatz Seit Freitagabend wird die Innenstadt weihnachtlich beleuchtet – unter anderem mit der von der IGT geschmückten Tanne auf dem Rathausplatz. Zudem wurde ein Adventswettbewerb lanciert. PD/gbs

Der grosse Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz erstrahlt wieder. Foto: Patric Spahni

Sie ist in den letzten Jahren zur Tradition geworden – die Weihnachtstanne der Innenstadtgenossenschaft Thun (IGT) auf dem Rathausplatz. Wie üblich hat die Organisation mittels Casting die «schönste Tanne» der Region gesucht. «Diesem Aufruf sind in diesem Jahr 20 Eingaben gefolgt», schreibt die IGT in einer Mitteilung. Die Wahl fiel diesmal auf eine 30-jährige Nordmannstanne.

Am Freitagabend war es nun wieder so weit: Um 19 Uhr wurde die Weihnachtsbeleuchtung am festlich geschmückten Baum offiziell eingeschaltet – und mit ihr auch die Sterne in der Oberen Hauptgasse. Corona-bedingt wurde die Aktion für einmal ohne den traditionellen Christmas-Event durchgeführt. Dafür hat die IGT nun gleichzeitig ihren Adventswettbewerb «Fulehung, wo verstecksch di?» lanciert.

Wettbewerb mit 50 Preisen

Beim Wettbewerb geht es um mehrere Fulehüngli, die sich vom 14. November bis am 6. Dezember an unterschiedlichen Tagen in Geschäften, Restaurants und Dienstleistungsfirmen der Innenstadt verstecken. Wer drei Fulehüngli findet und sich die Wettbewerbskarte abstempeln lässt, kann am Wettbewerb teilnehmen und hat die Chance, einen von 50 Preisen zu gewinnen. Als Hauptpreis winkt eine Thuncity-Geschenkkarte im Wert von 500 Franken. «Die Verlosung findet am Dienstag, 8. Dezember, statt. Die Gewinner werden per Mail informiert und auf www.thuncity.ch/wettbewerb veröffentlicht», schreibt die IGT.

Da der Wettbewerb räumlich auf 50 Unternehmungen verteilt sei und sich über drei Wochen erstrecke, können laut der IGT grössere Menschenansammlungen vermieden und das bestehende Schutzkonzept der einzelnen Geschäfte eingehalten werden.